Telegram-канал «Итиль» передал, что президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем знаний и началом нового учебного года.

Минниханов, конечно же, не обошёл тему COVID-19: «В условиях распространения опасной эпидемии учителя, вузовские преподаватели, воспитатели, организаторы образования проявили высокий профессионализм, ответственность и выдержку, перестроив свою работу без ущерба для качества образования и подтвердив высокое звание педагога».

Президент также выразил уверенность, что новый учебный год станет временем новых свершений в области образования и вузовской науки. При этом остаётся вопрос в организации учебного процесса. Так, студенты в отличие от школьников должны в течение пары сидеть в масках. Часть занятий будут проводить в дистанционной форме, часть — в очной, а часть — в смешанной.