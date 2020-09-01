Театральный сезон 2020 в Татарском кукольном театре откроют премьерой "Маугли"

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Татарский государственный театр кукол "Экият" открывает свой 87-й театральный сезон премьерой новой постановки - "Маугли". Первые зрители увидят спектакль уже 5 сентября.

Режиссер-постановщик спектакля – Рафаэль Тагиров, художник-постановщик – Софья Шахновская (Мурманск), композитор – заслуженный деятель искусств Татарстана Азат Хусаинов, хореограф – заслуженный деятель искусств РТ Салима Аминова, постановщик сценических боев – Марсель Зинатуллин (Москва).

Новая постановка несет в себе вечную идею борьбы добра против зла и коварства. И, конечно, как и должно быть в жизни, побеждает добро и торжествует справедливость.

Важная особенность "Маугли" - стилистика представления построена на пластике движений, которой в совершенстве владеют артисты театра.

Спектакль будет интересен и взрослым, и детям идеей борьбы добра против зла и торжеством справедливости, а также необычной пластической работой артистов.