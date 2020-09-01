В Набережных Челнах "божественную" монету продают за 5 миллионов рублей

Фото: avito.ru

Житель Набережных Челнов Константин продает необычный “рубль” 2010 года. По словам мужчины, на реверсе монеты можно разглядеть изображение Бога Солнца. Это особенно символично, если вспомнить, что лето того года было аномально жарким.

Фото: avito.ru

- А если смотреть (на монету - Ред.) под другим углом видно изображение головы неземной сущности. И самое интересное, что белое пятно по центру монеты можно видеть только при дневном освещении, - замечает продавец.

Информацию о продаже “рубля” Константин разместил на одном из сайтов объявлений. За свой товар он хочет ни много ни мало 5 миллионов рублей.