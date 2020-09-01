В Чувашии в массовом ДТП погиб один человек

Водитель одного из авто на скорости выехал на встречку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дорожно-транспортное происшествие, в котором участвовали три автомобиля, произошло 31 августа в 15.30 на 68 километре автодороги "Аниш" в нескольких километрах от Канаша.

По предварительным данным, 39-летний водитель ВАЗ-2114 попытался обогнать попутный автомобиль Kia Rio, и вылетел на встречку. Но ему не удалось завершить манёвр и он врезался ехавшую на него "двенадцатую". От удара ВАЗ-2114 по инерции столкнулась с той иномаркой, которую пыталась обогнать.

- От полученных травм на месте аварии погиб водитель ВАЗ-2114, - сообщили в Госавтоинспекции Чувашии.