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В Чувашии в массовом ДТП погиб один человек

В столкновении на дороге "Аниш" участвовали три легковушки
Лика ИсаеваЛика ИсаеваЛикаИсаева
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Водитель одного из авто на скорости выехал на встречку.

Водитель одного из авто на скорости выехал на встречку.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дорожно-транспортное происшествие, в котором участвовали три автомобиля, произошло 31 августа в 15.30 на 68 километре автодороги "Аниш" в нескольких километрах от Канаша.

По предварительным данным, 39-летний водитель ВАЗ-2114 попытался обогнать попутный автомобиль Kia Rio, и вылетел на встречку. Но ему не удалось завершить манёвр и он врезался ехавшую на него "двенадцатую". От удара ВАЗ-2114 по инерции столкнулась с той иномаркой, которую пыталась обогнать.

- От полученных травм на месте аварии погиб водитель ВАЗ-2114, - сообщили в Госавтоинспекции Чувашии.

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