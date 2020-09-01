В Чувашии ЖКХ сбрасывало неочищенные сточные воды в реку Була

Биологические очистные сооружения организации не работали должным образом. Фото: Аца КОШТЭ

Прокуратура Батыревского района Чувашии выяснила, кто сбрасывал в реку Була неочищенные сточные воды. Оказалось, что этим занималось ООО “Батыревское ЖКХ”, чьи биологические очистные сооружения не работали должным образом.

- По выявленным нарушениям в отношении ООО «Батыревское ЖКХ», а также директора организации возбуждены дела об административных правонарушениях, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Виновные должностные лица уже привлечены к ответственности. Их оштрафовали на общую сумму более 10 тысяч рублей.