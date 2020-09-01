В Казани проводят бесплатные экскурсии по новой национальной библиотеке Татарстана

Фото: @nataliafishmanbekmambetova

Со вторника, 1 сентября, в Казани стартуют бесплатные экскурсии по новой национальной библиотеке Татарстана. Она переехала в обновленное здание бывшего НКЦ, а сейчас Музейного комплекса республики на улице Пушкина.

Пока одни книги переезжают в новое задние, а другие закупаются, горожане могут осмотреть читальные залы, инсталляции с буквами и террасу библиотеки. Сделать это можно во время экскурсии, которую ежедневно будут организовывать заместители директора учреждения Табрис Яруллин и Лилия Залялова, а также кураторы площадок библиотеки.

Чтобы попасть на экскурсию, нужно зарегистрироваться по ссылке. Из-за пандемии коронавируса, количество мест ограничено.