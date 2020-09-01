В Казани после наезда самоката ребенка госпитализировали с переломом ноги

Мальчика увезли в больницу. Фото: Олег УКЛАДОВ

Наезд на пятилетнего мальчика произошел 31 августа на улице Декабристов возле одного из торговых центров Казани. Молодой человек, катавшийся на электросамокате вместе с подругой, наехал на ребенка, который шел по тротуару вместе с родителями. Мальчик упал и закричал от боли. Вместо того, чтобы по просьбе отца пострадавшего вызвать медиков, предполагаемый виновник наезда с места происшествия скрылся.

Мальчика увезли в больницу, где выяснилось, что у него перелом ноги. От госпитализации родители отказались, ребенок лечится дома.

Самокатчика сейчас разыскивают сотрудники Госавоинспекции Казани.

Напомним, что ранее в Казани после наезда самоката в больницу в тяжелом состоянии попала пенсионерка. Предполагаемого виновника разыскивают.