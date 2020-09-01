В Казани пройдут гастроли театра «Мастерская Петра Фоменко»

Фото Александра Иванишина

После длительного режима самоизоляции в Казанском академическом русском Большом драматическом театре имени Василия Качалова пройдут долгожданные и первые после пандемии гастроли одного из лучших театров Москвы.

23 и 24 сентября один из лучших российских театров «Мастерская Петра Фоменко» представит казанским зрителям спектакль «Сон в летнюю ночь» по комедии Уильяма Шекспира в постановке неоднозначного режиссёра из Македонии Ивана Поповски.

Это спектакль – победитель Всероссийской театральной премии «Золотая Маска» 2016 года в номинации «Лучший спектакль в драме, большая форма».

Очень необычно, что на сцене выстроен полетный мир, мир танцующих полотнищ, мир головокружительной свободы. Главная радость этого «Сна» – четверка молодых героев. Режиссеру удалось соединение безошибочного психологического рисунка с гимнастическими, почти цирковыми трюками.

Поповски выстраивает сложнейшие мизансцены, лепит из этих тел фантастические композиции. Здесь не просто акробатика, каждое движение продиктовано смыслом, внутренней мотивировкой. Все то, что артисты вытворяют на сцене - пронизано духом весны и волшебной молодости. В любовном безумии они сплетаются в такие сложные клубки, что порой непонятно, чья рука или нога участвуют в головокружительных бросках. Можно сказать, что весенний хмель пронизывает весь спектакль, даря зрителю потрясающую возможность полета.