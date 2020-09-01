В ближайшие время в Татарстане похолодает до +3 градусов

Вплоть до конца будней синоптиками прогнозируется переменная облачность. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Сегодня, 1 сентября, в Татарстане ожидается жара – до +31 градуса. При этом осадки маловероятны. Но уже в ближайшее время столбики термометров упадут до +3 градусов. Об этом жителей республики заранее предупреждает региональный Гидрометцентр.

Так, в четверг, 3 сентября, температура воздуха в Татарстане будет колебаться от +5 до +10 градусов ночью и от +15 до +20 - днем. В пятницу, 4 числа, станет еще прохладнее - минимум +3 ночью и максимум +20 днем.

При этом осадков на этой неделе в регионе пока не ожидается. Вплоть до конца будней синоптиками прогнозируется переменная облачность.