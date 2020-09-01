СУ СКР Марий Эл: в Волжске чиновники покупали жилье для сирот по завышенным ценам

Имена и должности подозреваемых пока не называются. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сотрудники администрации Волжска стали фигурантами уголовного дела по статье "Халатность". Пока имена и должности чиновников не называются.Известно лишь, что эти ответственные лица занимались проведением аукционов по приобретению жилья для детей-сирот в 2019 году.

Как полагают в СУ СКР Марий Эл, чиновники не проконтролировали соблюдение условий электронного аукциона, не удостоверились в наличии документов о соответствии квартир жестким условиям муниципальных контрактов.

В результате для детей-сирот было куплено жилье со вторичного рынка недвижимости и по завышенным ценам.

- Сумма ущерба устанавливается. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СКР Марий Эл.