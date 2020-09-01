Житель Ульяновской области пожаловался антимонопольщикам на рекламу магазина Sunlight

В региональном УФАС пообещали изучить рекламу на наличие признаков нарушения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На телефон жителя Ульяновской области начала приходить информация о том, что точки сети Sunlight закрываются. Сообщения в стиле "Магазины SL прекращают работу в Ульяновске - ВСЕ ЗА БЕСЦЕНОК до -80%" и "Официальное постановление о закрытии SL. Весь товар -50-80% до 06.09" показались мужчине недостоверными и вводящими в заблуждение. Тогда он пожаловался на них местным антимонопольщикам.

- Ульяновское УФАС России изучит данную рекламу на наличие признаков нарушения и в случае их обнаружения примет решение о возбуждении дела, - сообщает пресс-служба Управления.