В Чувашии почти полностью сгорел автобус

Фото: пресс-служба ГУ МЧС Чувашии

В понедельник, 31 августа, в селе Красные Четаи произошел пожар на автодорожном предприятии. По предварительной версии, его работники неосторожно проводили демонтаж списанной техники при помощи электроинструмента. В какой-то момент загорелся нерабочий пассажирский автобус ПАЗ.

Предполагаемые виновники попытались самостоятельно справиться с огнем, но у них ничего не вышло. Тогда на место были вызваны пожарные, которые и ликвидировали пожар, рассказали в пресс-службе МЧС Чувашии. О пострадавших в результате ЧП в ведомстве не сообщают.