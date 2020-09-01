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В Татарстане создадут природный заказник “Дельта реки Белой”

Он разместиться в Актанышском районе республики
Алина ГабдулинаАлина ГабдулинаАлинаГабдулина
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Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Татарстане планируют создать природный заказник регионального значения “Дельта реки Белой”. Он появится на особо охраняемой территории в Актанышском районе республики. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Согласно опубликованному документу, территория комплексного профиля разместится на площади порядка 14,9 тысяч гектар. Заказник войдет в состав природно-заповедного фонда Татарстана. Его целью станет сохранение животных и растений, занесенный в Красную книгу.

Фото: скриншот документа

Фото: скриншот документа