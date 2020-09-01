Несмотря на пандемию коронавируса, в Чувашии выросли зарплаты работников сельского хозяйства

За последние шесть лет зарплаты в этой отрасли в регионе увеличились в два раза. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Несмотря на пандемию коронавируса, в первой половине 2020 года у работников сельского хозяйства Чувашии выросла зарплата. Так, на данный момент она составляет более 24,1 тысячи рублей. Это на 17,3% выше той, что была за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

Заметим, что за последние шесть лет зарплаты в этой отрасли увеличились в два раза. Сейчас они достигли 79,2% к среднему уровню экономики республики, тогда как в 2013 году этот показатель едва достигал 56%.