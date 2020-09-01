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1 сентября 2020 первоклассники Набережных Челнов могут ездить на общественном транспорте бесплатно

В школы города впервые пошли 8 690 детей
Алина ГабдулинаАлина ГабдулинаАлинаГабдулина
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Местные жители, правда, заметили, что неплохо было бы сделать проезд бесплатным для детей до четвертого класса

Местные жители, правда, заметили, что неплохо было бы сделать проезд бесплатным для детей до четвертого класса

Фото: Евгения ГУСЕВА

Во вторник, 1 сентября 2020 года, в школы Набережных Челнов впервые пошли 8 690 детей. Местный Исполком сделал им небольшой подарок - весь День знаний первоклассники могут ездить на общественном транспорте бесплатно. Сообщает управление информационной политики и по связям с общественностью города.

В социальных сетях некоторые местные жители, правда, заметили, что неплохо было бы сделать проезд бесплатным для детей до четвертого класса.

- Они не заработали еще на проезд, или сделайте дотацию родителям, - пишет нинтернет-пользователь Галина Ямковенко.

А многие из жителей Набережных Челнов и вовсе напомнили чиновникам о проблеме с автобусами. Ведь большой и комфортный транспорт пока лишь в планах, а на дорогах ездят "Газели".