1 сентября 2020 первоклассники Набережных Челнов могут ездить на общественном транспорте бесплатно

Местные жители, правда, заметили, что неплохо было бы сделать проезд бесплатным для детей до четвертого класса Фото: Евгения ГУСЕВА

Во вторник, 1 сентября 2020 года, в школы Набережных Челнов впервые пошли 8 690 детей. Местный Исполком сделал им небольшой подарок - весь День знаний первоклассники могут ездить на общественном транспорте бесплатно. Сообщает управление информационной политики и по связям с общественностью города.

В социальных сетях некоторые местные жители, правда, заметили, что неплохо было бы сделать проезд бесплатным для детей до четвертого класса.

- Они не заработали еще на проезд, или сделайте дотацию родителям, - пишет нинтернет-пользователь Галина Ямковенко.

А многие из жителей Набережных Челнов и вовсе напомнили чиновникам о проблеме с автобусами. Ведь большой и комфортный транспорт пока лишь в планах, а на дорогах ездят "Газели".