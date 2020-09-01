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Происшествия

В Йошкар-Оле байкер погиб, когда на перекрестке врезался в иномарку,

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека"
Лика ИсаеваЛика ИсаеваЛикаИсаева
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С места происшествия - мотоцикл

С места происшествия - мотоцикл

Фото: МВД по Марий Эл

Смертельная авария произошла 31 августа в 23.00 на перекрёстке улице Первомайская и Ленинский проспект столицы Марий Эл. По предварительным данным, водитель иномарки Opel во время поворота на перекрестке налево не уступил дорогу мотоциклисту, который двигался прямо. В результате столкновения байкер вылетел из седла и пролетел несколько метров вперед. Мужчина получил тяжелые травмы, и скончался на месте аварии до приезда медиков.

Травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажир иномарки. Они доставлены в больницу.

С места происшествия - иномарка

С места происшествия - иномарка

Фото: МВД по Марий Эл

По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

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