В Йошкар-Оле байкер погиб, когда на перекрестке врезался в иномарку,

С места происшествия - мотоцикл Фото: МВД по Марий Эл

Смертельная авария произошла 31 августа в 23.00 на перекрёстке улице Первомайская и Ленинский проспект столицы Марий Эл. По предварительным данным, водитель иномарки Opel во время поворота на перекрестке налево не уступил дорогу мотоциклисту, который двигался прямо. В результате столкновения байкер вылетел из седла и пролетел несколько метров вперед. Мужчина получил тяжелые травмы, и скончался на месте аварии до приезда медиков.

Травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажир иномарки. Они доставлены в больницу.

С места происшествия - иномарка Фото: МВД по Марий Эл

По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".