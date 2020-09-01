В Казани приставы забрали у матери 10-летнего сына, которого она не водила в школу

Приставы забрали мальчика из дома матери Фото: Из материалов пресс-службы

Еще одно решение суда об изъятии ребенка от матери исполнили судебные приставы столицы Татарстана. На этот раз в Авиастроительном районе пришлось долго уговаривать женщину открыть дверь и впустить представителей УФССП Татарстана и органов опеки, чтобы забрать в больницу 10-летнего мальчика. Мать не следила за ним, он пропускал школьные занятия, жил в антисанитарных условиях. По решению суда женщина была ограничена в родительских правах, ребенка необходимо было передать органам опеки.

После предупреждения о том, что на родительницу может быть наложен административный штраф за воспрепятствование законной деятельности приставов, женщина открыла дверь.

Мальчик отправлен в больницу, сообщили в УФССП Татарстана.