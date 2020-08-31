Консул Туркменистана приехал в Набережные Челны после пикета иностранных студентов

Непростая ситуация произошла из-за ремонта в одном из блоков общежития вуза. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Набережных Челнах продолжают разбираться в истории с выселением иностранных студентов из общежития филиала КФУ. На встречу с учащимися там соотечественниками прибыл консул Туркменистана. В беседе также участвовало руководство вуза и прокурор Набережных Челнов.

Так, выяснилось, что у филиала КФУ из-за ремонта одного из блоков общежития оказалось меньше мест, поэтому и было принято решение оставить часть студентов без комнат.

После встречи руководство вуза взяло на себя обязательство помочь иностранным учащимся с регистрацией по месту проживания и с самим жильем.

На помощь готов прийти и Набережночелнинский политехнический колледж. Его администрация может предоставить в своем общежитии 50 мест для студентов КФУ.

- В адрес директора филиала КФУ прокуратура внесла предостережение о том, что недопустимо принудительно выселять иностранных студентов из общежития, - сообщили в прокуратуре Татарстана.