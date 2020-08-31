В Набережных Челнах расстрел сотрудников киоска с шаурмой попал на видео

Фото: скриншот с видео

Нападение произошло 29 августа на парковке одного из супермаркетов Набережных Челнов. Группа неизвестных расправилась с сотрудниками киоска с шаурмой. В них стреляли из травматического и пневматического пистолетов. Момент нападения попал на видео.

- В результате инцидента пострадали два человека, которые с различными травмами были доставлены в больницу, - сообщили в МВД Татарстана.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Полицейские сейчас ищут злоумышленников.