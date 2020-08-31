Одним из VIP-гостей праздника, посвященного 100-летию ТАССР, стал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин

Telegram-канал «Итиль» пишет, что одним из VIP-гостей праздничных мероприятий, посвящённых 100-летию ТАССР, Дню республики и города, стал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Хуснуллин осмотрел корабль «Чайка СПГ» — единственное в России пассажирское судно, работающее на сжиженном природном газе. А позже вместе с президентом Рустамом Миннихановым и мэром Ильсуром Метшиным он посетил благоустроенный в рамках программы «Наш двор» двор на улице Ямашева.

Кроме того, вместе с Миннихановым, первым президентом РТ Минтимером Шаймиевым и мэром Казани вице-премьер приехал в Национальную библиотеку Республики Татарстан, переехавшую в отремонтированное здание НКЦ.

Кстати, на презентации проекта, над которым работала Наталия Фишман-Бекмамбетова, присутствовал и ее супруг — кинорежиссёр Тимур Бекмамбетов. Одет он был очень символично — даже в тюбетейке.