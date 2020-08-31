В Казани 2-летний мальчик едва не погиб в запертой квартире

На плите горела еда в кастрюле. Фото: МЧС Татарстана

В казанскую ПСЧ-5 сегодня, 31 августа, в 13.19 прибежал мужчина, который сообщил о неприятностях, приключившихся с его соседкой в доме на улице Симонова. Женщина вышла выбросить мусор, дверь в ее квартиру захлопнулась. Внутри ее остался двухлетний сын хозяйки, а на плите в кастрюле готовился обед.

К месту происшествия пожарные прибыли быстро. Они развернули трёхколенную лестницу в окно балкона третьего этажа и зашли в квартиру, так они смогли открыть дверь хозяйке.

- В квартире наблюдалось задымление от пригорания пищи, - сообщили в МЧС Татарстана. - Ребенка осмотрели врачи, госпитализация ему не потребовалась.