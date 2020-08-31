В Чувашии на трассе М-7 "Москва-Уфа" иномарка насмерть сбила пешехода

С места происшествия Фото: МВД по Чувашской Республике

Дорожно-транспортное происшествие произошло 30 августа в 18.50 на 675 километре федеральной трассы М7 "Москва-Уфа" в Цивильском районе республики. По предварительным данным, водитель "Тойоты Камри" сбил женщину, которая пересекала оживленную дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщина получила различные травмы, ее доставили в больницу, но спасти врачи ее не смогли - через некоторое время пострадавшая скончалась.

- Водитель не остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, - сообщили в Госавтоинспекции Чувашии.