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В Чувашии на трассе М-7 "Москва-Уфа" иномарка насмерть сбила пешехода

Пострадавшая женщина скончалась в больнице
Лика ИсаеваЛика ИсаеваЛикаИсаева
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С места происшествия

С места происшествия

Фото: МВД по Чувашской Республике

Дорожно-транспортное происшествие произошло 30 августа в 18.50 на 675 километре федеральной трассы М7 "Москва-Уфа" в Цивильском районе республики. По предварительным данным, водитель "Тойоты Камри" сбил женщину, которая пересекала оживленную дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщина получила различные травмы, ее доставили в больницу, но спасти врачи ее не смогли - через некоторое время пострадавшая скончалась.

- Водитель не остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, - сообщили в Госавтоинспекции Чувашии.

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