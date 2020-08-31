В честь 100-летия ТАССР “Ак Барс” проведет грядущий сезон со специальной нашивкой на форме

Фото: ak-bars.ru

Казанский хоккейный клуб “Ак Барс” поздравил Татарстан с Днем республики. Не обошли спортсмены и 100-летие со дня образования ТАССР. В честь этой даты на воротниках их формы появилась надпись “Мин яратам сине, Татарстан” (Я люблю тебя, Татарстан - Ред.). С ней игроки проведут сезон 2020/21.

- «Ак Барс» горд представлять республику, носить герб на груди, быть частью мирного и дружелюбного, инновационного и комфортного общества, продвигать Татарстан на российской и мировой арене, - говорит пресс-служба команды.

Отметим, что хоккейный сезон 2020/2021 стартует в среду, 2 сентября. Первыми соперниками "Ак Барса" станет московский "ЦСКА".

- Алга, "Ак Барс" (Вперед, "Ак Барс" - Ред.), - написал на своей соцстранице президент Татарстана Рустам Минниханов, который встретился со спортсменами перед началом соревнований.