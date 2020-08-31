В Казани 96% домов готовы к отопительному сезону 2020/21

Среди социальных объектов к похолоданию готовы 816 из 817. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани к работе готовы все источники теплоснабжения. После опрессовки в городе были заменены и отремонтированы 37 километров телосетей и сетей горячего водоснабжения. Об этом сегодня, 31 августа, на “деловом понедельнике” сообщил замруководителя Исполкома Казани по вопросам ЖКХ Искандер Гиниятуллин.

К грядущему отопительному сезону 2020/21 подготовлены 96% домов - это 5 126 из 5 343. В остальных же пока идет капитальный ремонт, который должен завершиться к 15 сентября. Что касается социальных объектов, то из 817 к зиме готовы 816. Остается лишь горбольница №2 на улице Гладилова. Там ремонтируют теплотрассу.

Гиниятуллин напомнил, что отопительный сезон в Татарстане начнется после того, как температура воздуха на улице опустится как минимум до +8 градусов и продержится на такой отметке 5 дней подряд.