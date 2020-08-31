За первую неделю вакцинации прививку от гриппа сделали более 23 тысяч жителей Татарстана

накануне в Татарстан поступил отечественный препарат "Совигрипп" для детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На прошлой неделе прививку от гриппа в Татарстане сделали уже порядка 23 тысяч жителей. Всего же в этом году планируется вакцинировать 60% населения республики - более 2 миллионов человек. Об этом журналистам рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов.

Он также заметил, что накануне в Татарстан поступил отечественный препарат "Совигрипп" для детей. Сейчас его развозят в местные медучреждения, где вскоре так же начнется вакцинация.

Напомним, для массовых прививок было решено вновь создать у входов в станции метро Казани мобильные пункты, также рассматривается вопрос и вакцинации во время выборов президента Татарстана 2020 в сентябре.