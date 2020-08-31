Школьники Ульяновска смогут ездить на трамваях и троллейбусах бесплатно

Чтобы родители или сами ученики успели оформить необходимый документ, до 15 сентября кондукторы не будут требовать его предъявления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже завтра, 1 сентября, в Ульяновске начнется новый учебный год. В связи с этим, было принято решение возобновить бесплатный проезд школьников в городских трамваях и троллейбусах.

Ездить бесплатно дети смогут вплоть до 31 декабря текущего года. Для этого им нужно иметь при себе справку из школы. Но, чтобы родители или сами ученики успели оформить необходимый документ, до 15 сентября кондукторы не будут требовать его предъявления, сообщает пресс-служба Ульяновской области.