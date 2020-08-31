В Набережных Челнах 13-летний школьник хотел сигарету, а получил удар ножом

Напавший на подростка сбежал. Фото: Иван ВИСЛОВ

Вечером в субботу, 29 августа, во дворе 17 комплекса Набережных Челнов собралась компания подростков, которые вели себя, по словам очевидцев, довольно дерзко. Один из них - 13-летний школьник, попросил закурить у прохожего. Когда мужчина отказал, мальчик ударил его в лицо и попытался пнуть ногой в спину. Вот только прохожий оказался вооружен ножом. Мужчина ранил подростка в живот, а после сбежал.

Раненого ребенка госпитализировали, по факту нападения возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", сообщили в СУ СКР Татарстана.