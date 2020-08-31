В Татарстане во время сбора грибов заблудилась семья из трех человек

С места происшествия в Сабинском районе республики Фото: МЧС Татарстана

Минувшие выходные стали тревожными для спасателей МЧС республики в двух района региона - заблудились и просили помощи семья из трех человек из Сабинского района и молодая женщина из Буинского района.

С места происшествия в Буинском районе республики Фото: МЧС Татарстана

В воскресенье из Богатых Сабов отправились за грибами и заблудились 50-летняя женщина и две ее дочки -19-летняя и восьмилетняя. Когда поняли, что не найдут дорогу домой, позвонили в МЧС. Благодаря быстро организованному поиску всех их отыскали спасатели.

Их помощь потребовалась и другой сборщице грибов, но уже в Буинском районе. Там возле деревни Альшеево в лесу заблудилась 29-летняя молодая женщина. Она потеряла ориентацию на местности, и помочь добраться до дома ей смогли только спасатели ЗПСО №1.