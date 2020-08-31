В Татарстане коллекторы угрожали должнику и писали о нем гадости в соцсетях

Коллекторы работали незаконно. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В службу судебных приставов обратился житель Казани с жалобами на коллекторское агентство "Альпика-Инвест". Мужчина задолжал по кредиту, и тогда с него начали требовать возврата денег. Должнику начали названивать неизвестные, они же распространяли порочащую о нем информацию в социальных сетях и даже звонили его работодателю, сообщая об имеющейся задолженности.

Работу "Альпика-Инвест" проверили, и выяснилось, что действовала эта контора совершенно незаконно - она не включена в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

- В отношении организации составлен протокол об административном правонарушении по статье "Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности", - сообщили в УФССП Татарстана. - По результатам рассмотрения материалов дела судом назначено наказание в виде административного штрафа в размере 250 тысяч рублей.