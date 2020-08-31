Число заразившихся коронавирусом в Набережных Челнах на 5,8% ниже республиканских значений

На данный момент 654 больных COVID-19 выздоровели, а 17 - скончались. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На данный момент в Набережных Челнах коронавирусом заразились 830 человек, 654 из которых уже выздоровели, а 17 - скончались. Сейчас под медицинским наблюдением находятся 124 горожанина.

Заметим, что число заболевших COVID-19 в татарстанском автограде на 5,8% ниже республиканских значений. Об это сообщил главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев. Он также заметил, что в Набережных Челнах отмечается рост ОРВИ и простудных заболеваний.

Мэр города Наиль Магдеев считает, что, несмотря на стабильную эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом в Татарстане, необходимо продолжать соблюдать федеральные санитарные требования.