В Набережных Челнах спасатели вскрывали дверь квартиры, где находилась лежачая больная

Спасатели вскрыли дверь Фото: МЧС Татарстана

В воскресенье, 30 августа, в 1.52 спасателей вызвали в один из многоэтажных домов микрорайона 49/09. Дежурную группу МЧС Татарстана ждал местный участковый, который рассказал, что в одной из квартир проживают 71-летняя мать и ее 46-летняя дочь. Пенсионерка страдала рассеянным склерозом, а ее 46-летняя дочка инвалид, не ходит. Они уже длительное время не подают признаков жизни, не открывают дверь.

Квартиру вскрыли. Выяснилось, что пенсионерка скончалась, и все это время ее дочь находилась в квартире вместе с телом матери.

Выжившую женщину передали сотрудникам "скорой".