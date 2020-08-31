В Казани спасли четверых детей и взрослого с горящего катера, пострадали два мальчика

Всех эвакуировали при помощи пожарно-спасательного катера Фото: МЧС Татарстана

Житель столицы Татарстана 30 августа в 16.26 решил прокатить на катере четверых детей, и они погрузились на "Восток-2". Но едва успели отойти от берега, как моторный отсек начал гореть.

К счастью, пожар на катере заметили пожарные пожарно-спасательного корабля МЧС России. Они находились буквально в 200 метрах от судна, терпящего бедствие. Взяв спасательные круги и огнетушители, на мотолодке "Казанка" выдвинулись в сторону горящего катера. Пожарные увидели на носу катера двух детей, еще двое были в самом катере, пока мужчина пытался потушить пламя.

Сначала эвакуировали детей, а затем пожарные подали огнетушащее вещество из трëх огнетушителей на место возгорания. Позже хозяин "Востока-2" рассказал, как все происходило: через 10 минут от начала пути произошел хлопок в моторном отсеке, стал заливать водой, однако горение продолжало происходить уже на поверхности воды.

Загорелся пожарный отсек Фото: МЧС Татарстана

- В результате пожара погибших нет, пострадали два ребёнка, в госпитализации не нуждались, - сообщили в МЧС Татарстана. - Ожоги 0,5 и 1,0% тела получили 13-летний и четырехлетний мальчики, всего спасены пять человек: кроме взрослого и тех, кто получил ожоги, на судне так же были 11-летний мальчик и семилетняя девочка.

На катере находилось четверо детей и взрослый Фото: МЧС Татарстана

Предварительная причина пожара - техническая неисправность узлов и механизмов.