В Казани в рейс вышел первый в России теплоход, работающий на газе

Фото: правительство Татарстана

Сегодня, 30 августа, в День Казани и Татарстана 2020 в свой первый рейс в столице республики отправился единственный в России теплоход «Чайка», работающий на сжиженном природном газе.

На борт судна поднялись президент Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Для заправки подобных кораблей в регионе с этого воскресенья начнут работать три компрессорные станции: в Набережных Челнах, Пестречинском и Зеленодольском районах.

Всего в Татарстане на Зеленодольском заводе им. Горького планируется построить минимум 20 речных теплоходов, которые работают на газе. Первым из них стала «Чайка», вместимость которой 176 человек.