В Казани дали старт туристическому проекту «Великий Волжский путь»

Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА

В Казани между Ростуризмом, регионами Приволжсокго федерального округа и российским туроператором было подписано соглашение об участии в туристическом продукте «Великий Волжский путь».

Это пока шесть маршрутов вдоль реки Волга, которые проходят через Кировскую, Нижегородскую и Самарскую области, Пермский край, а также Марий Эл и Татарстан.

Отметим, что межрегиональный туристский маршрут «Великий Волжский путь» разрабатывался с 2015 года. В планах объединить им 14 регионов Приволжского федерального округа. Данный путь также является частью северной дороги «Великого шелкового пути».