В Марий Эл «пьяный» Mercedes на дороге перевернул грузовик

Фото: ГИБДД Марий Эл

В Юринском районе Марий Эл на 54 километре дороги «Озерки – Марьино – Юрино» произошло смертельное ДТП. 36-летний водитель автомобиля Mercedes выехал на встречку, где на скорости столкнулся с грузовиком ГАЗ, под управлением 42-летнего мужчины. От сильного удара большегруз перевернулся.

Фото: ГИБДД Марий Эл

В результате данного ДТП от полученных травм на месте происшествия скончался водитель иномарки, который, по предварительной информации, сел за руль после употребления спиртного.

Вместе с погибшим в момент аварии в машине находился пассажир. Он, как и водитель ГАЗа, не пострадали. Сообщили в ГИБДД Марий Эл.