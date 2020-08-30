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Происшествия

В Казани на автобусной остановке расстреляли парня с девушкой

Сообщается, что причиной расправы могла стать ссора в кафе
Олег ЛуговойОлег ЛуговойОлегЛуговой
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Предположительно, стрельба велась из травматического пистолета.

Предположительно, стрельба велась из травматического пистолета.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Вечером 29 августа в столице Татарстана на остановке общественного транспорта «10-й микрорайон» неизвестный, предположительно из травматического пистолета, расстрелял молодую пару. После чего, как утверждают очевидцы, парня и девушку с места происшествия на «скорой» увезли в больницу.

Как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, расправа над парой произошла, по предварительным данным, из-за ссоры в местном кафе. После того как парень с девушкой вышли на улицу, участник конфликта, посчитавший себя оскорбленным, отправился за «обидчиками».

Стрелка, к слову, быстро задержали. Правда, по словам источника «Комсомолки», пистолет при мужчине сразу не нашли.

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