Уехал на лошади и исчез: в Татарстане уже неделю ищут пропавшего скотника

Лошадь вернулась на ферму уже без седока. Фото: pixabay.com

В последний раз жителя села Яковлево Елабужского района Татарстана Александра Пузырева видели вечером 23 августа в селе Котловка. Там 51-летний скотник верхом на лошади отправился искать коров, которые в тот вечер не вернулись на ферму.

В скором времени лошадь вернулась без седока. О пропаже мужчины было тут же сообщено в правоохранительные органы. Его поисками до сих пор занимаются полицейские, спасатели, кинологи с собаками и волонтеры.

Александр Пузырев ростом 170-175 сантиметров, имеет среднее телосложение, русые волосы с проседью. В день пропажи он был одет в синее спортивное трико с белыми полосками, такого же цвета футболку поло и резиновые галоши.

Всех, кто знает о местонахождении пропавшего или нашел его, просьба сообщить об этом по телефонам: 112, 02 и 8 951 062 68 68.