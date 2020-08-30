В Йошкар-Оле приставы прямо на дороге арестовали автомобиль мертвого должника

Фото: УФССП Марий Эл.

В Йошкар-Оле судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД провели рейд по выявлению водителей-должников.

Так остановив водителя автомобиля «Хендай», представители закона установили, что за прежним владельцем машины числится долг в 437 тысяч рублей. Иномарка была продана буквально на днях – 24 августа. Связаться с должником и разрешить ситуацию на месте не получилось – мужчина скончался.

Новый владелец авто в один миг снова стал пешеходом. Приставы опираясь на законы арестовали иномарку и отправили ее на спецстоянку. Сообщает УФССП Марий Эл.