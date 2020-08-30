В Татарстане в ДТП с двумя грузовиками погиб водитель

Инициатор аварии скончался на месте происшествия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вчера, 29 августа, в 20.00 на территории Пестречинского района Татарстана произошло смертельное ДТП. Там на 850 километре трассы М-7 «Москва – Уфа» столкнулись два грузовых автомобиля «ДАФ ФТ ХР105».

Сотрудниками ГИБДД было установлено, что 52-летний водитель одной из машин не соблюдал дистанцию до впереди идущего транспорта. Это и стало причиной аварии, в результате которой инициатор ДТП скончался тот полученных травм на месте происшествия, сообщили в МВД Татарстана.