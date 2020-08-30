Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем Казани и республики 2020

Фото: president.tatarstan.ru

Сегодня, 30 августа, в столице Татарстана отмечают День Казани и республики 2020. Намечена обширная программа мероприятий, которые в том числе посвящены и 100-летию образования ТАССР, и даже салют из 300 залпов. С этим праздником жителей республики поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов.

- На протяжении всех лет существования новой государственности основной стратегической целью развития республики неизменно были и остаются интересы людей, повышение качества жизни. Традиционно важным фактором общественного согласия и неоспоримым нашим конкурентным преимуществом являются позитивный характер развития межнациональных и межрелигиозных отношений, сохранение гражданского мира, - говорится в поздравлении. - В Год 100-летия образования Татарской АССР следует отметить особую роль этого судьбоносного события в истории нашей государственности. За семьдесят лет своего развития автономия превратилась в одну из самых передовых республик Советского Союза с многоотраслевой экономикой, разносторонней развитой наукой, образованием и культурой. Мы благодарны всем поколениям татарстанцев, внесшим весомый вклад в становление и развитие родной республики. Трудолюбие, убежденность, вера в себя и собственные силы делают нас сильными, позволяют решать самые смелые и перспективные задачи, с уверенностью смотреть в будущее! От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, оптимизма и исполнения жизненных планов.

Отметим, что в это воскресенье День республики Татарстан отмечается также в Набережных Челнах, там праздник также совпал с Днем города, а также в Москве, где знаменитая Останкинская башня окрасилась в цвета флага Татарстана.