В высшей лиге сыграют только российские команды: Кто станет соперниками "Барса" и "Нефтяника"

Фото: ХК "Ак Барс".

Стал известен календарь матчей Высшей Хоккейной лиги. На старт выйдут 26 команд. Среди них - только российские клубы. По сравнению с прошлым сезоном, число участников сократилось сразу на восемь.

В связи с мировой пандемией COVID-19 ряд команд решили пропустить сезон. Так, в предстоящем чемпионате не примут участие: ОРДЖИ (Пекин), КРС-БСУ (Пекин), «Ценг Тоу» (Цзилинь), «Хумо» (Ташкент), «Сарыарка» (Караганда), «Торпедо» (Усть-Каменогорск), «Номад» (Нур-Султан) и «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород).

Чемпионат стартует 4 сентября матчем между московской "Звездой" и "Динамо" из Санкт-Петербурга. Альметьевский "Нефтяник" свой первый матч проведет 5 сентября, когда на выезде сыграет с "Челметом". "Барс" свой первый матч проведет в Пензе против местного "Дизеля" 8 сентября.

Каждая команда сыграет по 50 матчей. 16 сильнейших команд выйдут в плей-офф.