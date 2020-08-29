В жуткой аварии в Чувашии погибли четыре человека

Фото: МВД Чувашии

Жуткая авария произошла около 7:15 29 августа на 89 километре автодороги «Цивильск-Ульяновск» в Батыревском районе.

По предварительным данным, водитель легковушки «Хендай-Солярис», не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «ДАФ».

В результате ДТП смертельные травмы получили трое молодых людей и девушка, ехавшие в легковушке. Возраст погибших от 20 до 23 лет, это жители Чувашии и Дагестана.

- Обстоятельства аварии устанавливаются, - сообщили в пресс-службе республиканской полиции.