Фото: мэрия Казани.

В воскресенье, 30 августа, на набережной озера Кабан состоится коллективная медитация, направленная на снижение стресса и тренировку внимания. Для участия горожанам необходимо предварительно зарегистрироваться.

Участники медитации соберутся на палубе у театра имени Камала. При себе им нужно иметь коврик для и оги или туристическую пенку, при необходимости – плотную подушку для сидения на коврике или скамеи ку для медитации, а также плед на случаи прохладного утра.

Все проводимые практики подходят для людей с любым уровнем подготовки. Начало медитации – в 8.00, сбор участников – в 7.50, сообщают организаторы.