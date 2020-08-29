"Хочется больше играть": Тарасов рассказал о положении дел в "Рубине"

Пока Тарасов довольствуется ролью запасного. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Перед матчем 6 тура чемпионата России по футболу против "Тамбова" полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов дал интервью клубной пресс-службе. В нем экс-игрок сборной России признался, что хочет больше играть и приносить пользу команде.

- В связи с последними результатами настроение у всех хорошее, позитивное. Сейчас нужно сосредоточиться на „Тамбове“, взять домашние три очка перед небольшим перерывом и с хорошим настроением уйти на паузу, подготовиться к дальнейшим матчам. Чувствую себя комфортно, хотя со стороны виднее. Главное - хочется больше играть, для этого нужно больше тренироваться, чтобы представился шанс. Руки не опускаю, стараюсь всеми возможными способами помочь команде, - цитирует Тарасова пресс-службе клуба.

Встреча "Рубина" и "Тамбова" пройдёт в Казани завтра, 30 августа. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.