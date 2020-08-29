Житель Ульяновской области пришел к врачу и украл микроволновку

По факту кражи возбудили уголовное дело.

В полицию Ульяновска обратился представитель одного из медицинских учреждений города с заявлением о хищении микроволновой печи в одном из отделений.

В ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали ранее судимого 47 – летнего безработного местного жителя.

- Предварительно установлено, что мужчина пришел на прием в больницу, увидев в одном из кабинетов микроволновую печь, похитил ее, а затем продал. Вырученные деньги он потратил на покупку алкоголя, - сообщили в пресс-службе МВД по Ульяновской области.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.