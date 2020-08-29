Казанское "Динамо-Ак Барс" обыграло сборную России на турнире в Калининграде

Фото: ЖВК "Динамо-Ак Барс".

В Калининграде проходит предсезонный турнир по волейболу. Кроме местного "Локомотива" в нем участвуют чемпион России "Динамо-Ак Барс" из Казани, екатеринбургская "Уралочка" и сборная России.

В стартовом туре команда из Татарстана уступила хозяйкам турнира в трех сетах. Во втором туре им удалось частично реабилитироваться. Подопечные Ришата Гилязутдинова обыграли сборную России.

Матч против национальной команды ознаменовался дебютом в составе "Динамо" мексиканской волейболистки Саманты Брисио. В первой игре за казанский клуб она принесла команде 18 очков. Самой же результативной в составе "Динамо" стала 16-летняя Арина Федоровцева. Она принесла команде 23 очка.

Что касается течения матча, то первые два сета остались за казанской командой - 25:20 и 25:11. Третья и четвертая партии остались за сборной России - 25:22 и 25:19. Все решалось в пятом сете, где точнее оказались девушки из Казани - 15:13.

Сегодня подопечные Ришата Гилязутдинова встретятся с "Уралочкой", в активе которой победа над сборной и поражение от "Локомотива".