У молодежки "Ак Барса" сменился главный тренер

Фото: ХК "Ак Барс".

Ильназ Загитов покинул пост главного тренера «Ирбиса». Его сменил Артём Анисимов, который до этого исполнял функции ассистента Загитова.

- Хочется сказать большое спасибо Ильназу Насиховичу за работу. По семейным обстоятельствам он покидает наш клуб. Желаем здоровья и удачи ему!, - прокомментировал изменения в тренерском штабе генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов.

- Очень рад, что мне представилась возможность поработать в суперклубе. Здесь меня и мою семью очень хорошо встретили. Ребятам хотелось бы сказать, что я был очень рад видеть, как вы растёте. Буду скучать по вам и болеть в предстоящем сезоне, - заявил Ильназ Загитов.

В тренерский штаб «Ирбиса» войдёт Алексей Ермолаев, который с 2018 года был тренером команды «Ак Барс-ЮХЛ».