В Ульяновске на три недели перекроют улицу Артема

Движение перекроют со 2 сентября. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В Ульяновске запланировано перекрытие дорог. Так, в период со 2 по 24 сентября будет ограничено движение транспортных средств на участке улицы Артёма вдоль гимназии №24.

Это необходимо для проведения земляных работ ульяновским филиалом ПАО «Т Плюс» по техническому перевооружению квартальных участков тепловых сетей.

- Администрация Ульяновска и ПАО «Т Плюс» приносят автовладельцам извинения за доставленные неудобства и просят воспользоваться альтернативными маршрутами для передвижения, - прокомментировали в мэрии Ульяновска.