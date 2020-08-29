Татарстанцы смогут подать заявление о банкротстве через МФЦ

Фото: мэрия Казани.

С 1 сентября офисы МФЦ Татарстана начнут принимать заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке. Внесудебная процедура банкротства предусмотрена для тех должников, у которых сумма долга составляет от 50 тысяч до 500 тысяч рублей и в отношении которых окончено исполнительное производство в связи с отсутствием имущества.

Обратиться с заявлением можно в любой из 59 офисов МФЦ в республике, оплата пошлин и иных платежей для этого не требуется.

В многофункциональный офис необходимо предоставить пакет документов, в который входят список кредиторов и размеры задолженностей. Если гражданин соответствует всем необходимым условиям, то в течение трех рабочих дней специалисты включат сведения о возбуждении процедуры внесудебного банкротства в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Если же нет, то МФЦ в тот же срок вернет заявление должнику. В этом случае он сможет повторно обратиться с заявлением не ранее чем через месяц.

Возврат поданного заявления, согласно закону, можно обжаловать в арбитражном суде по месту жительства.

С момента внесения сведений в реестр прекращают начисляться пени и штрафы за просрочку долговых обязательств. Статус банкрота гражданин сможет получить через полгода. Долги спишут, и все обязательства станут ничтожными, кроме задолженностей по зарплатам сотрудникам, алиментам, выплатам о возмещении вреда.

Повторно подать заявление о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке можно не ранее чем через 10 лет после прекращения процедуры внесудебного банкротства или дня ее завершения.