Советский район Казани презентовал новый логотип

Фото: мэрия Казани.

У Советского района Казани появился новый логотип, который презентовали в преддверии празднования Дня города и 100-летия ТАССР. Разработан он местным архитектором Ильгизом Разетдиновым.

Изначально на разработку логотипа для Советского района был объявлен конкурс. Каждый из представленных вариантов рассматривался с точки зрения не только эстетики, но и практического применения на районных мероприятиях.

Лучшей была признана работа архитектора Ильгиза Разетдинова. Главным символом логотипа является дракон – видоизмененный вариант Зиланта, изображенного на гербе Казани. Контуры Зиланта повторяют очертания границ района на карте.

Логотип будет изображен в темно-синем цвете, а крылья дракона – в красном. Пластика круглых углов Зиланта, его стилизация напоминают детские рисунки. Шрифт имитирует заголовки советской эпохи, но выглядит современным.

- Новый логотип планируется активно использовать в оформлении районных мероприятий, сувенирной продукции, в объявлениях и в социальных сетях, - сообщили в пресс-службе администрации Советского района.